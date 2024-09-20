Депутат Хамзаев определил необходимые для возвращения в школу виды спорта времен СССР

По словам депутата нижней палаты парламента Султана Хамзаева, решение об исключении из школьной спортивной программы занятий чирлидингом и гольфом является правильным. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в образовательных учреждениях необходимы виды спорта, которые будут развивать моторику, логику и поддерживать здоровье детей. Так, следует вернуть популярные в СССР баскетбол, волейбол и бег.

По мнению парламентария, гольф и чирлидинг являются ерундой, поскольку американские виды спорта — чистейшая глупость, оторванная от реальности.

Ранее депутат Сергей Колунов предложил ввести в школах спортивную форму в цветах флага РФ.