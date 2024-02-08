Более 40 тысяч человек занимаются научными исследованиями в Подмосковье

Более 40 тысяч человек в Подмосковье занимаются научными исследованиями, сообщили в Московской областной Думе в День российской науки. Из общего числа специалистов более 16 тысяч — молодые ученые.

Подмосковье — лидер в этой сфере. На территории региона расположено восемь из тринадцати российских наукоградов, а также действует 266 научных организаций.

«Московская область гордится своими научными достижениями и всеми вами, уважаемые ученые. Благодаря вашим усилиям и научным исследованиям в регионе реализуются самые смелые и инновационные проекты», - отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В области реализуются различные меры поддержки ученых. В их числе — соципотека. В рамках этой программы в 2024 году жилье смогут получить 57 молодых ученых и уникальных специалистов.

Также ученым предоставляют гранты Правительства Подмосковья в размере десяти миллионов рублей. Подать заявку на получение гранта можно до 20 февраля, подробная информация об этом представлена здесь. На сегодняшний день гранты получили уже более 100 проектов на 535 миллионов рублей.

Кроме того, молодые ученые и специалисты могут получить премию губернатора в сферах науки, технологии, техники и инноваций. В этом году в результате конкурсного отбора будут определены 15 лауреатов. Размер каждой премии составит 700 тысяч рублей. Подать заявку можно до 28 марта. Информация об условиях участия представлена здесь.

Помимо этого, можно получить премию губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Ежегодно определяются десять победителей, каждый из которых получает по миллиону рублей. Прием заявок длится до 20 февраля. Информация об этом доступна здесь.