Более 50 малых предприятий Подмосковья занимались научными исследованиями в 2023 году

Пятьдесят пять малых предприятий Подмосковья занимались научными исследованиями и разработками в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИСИЭЗ ВШЭ.

В общей сложности в России указанным видом деятельности в 2023 году занимались 825 предприятий. Более 47% из них расположены в столице — это 391 предприятие. На Подмосковье приходится 6,7% таких объектов.

Согласно данным Росстата, каждое второе по стране малое предприятие, занимавшееся научными разработками, является научной организацией. То есть данный вид деятельности для этих предприятий является основным. Каждая пятая организация занята в сфере обрабатывающих производств.