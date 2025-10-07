Бразилия стала крупнейшим производителем комаров-спасителей

В Бразилии начала работу крупнейшая в мире фабрика по разведению комаров, созданная в рамках национальной программы борьбы с лихорадкой денге, сообщил портал Oddity Central.

Отмечается, что производственный объект площадью 1,3 тыс. кв. м специализируется на выращивании комаров вида Aedes aegypti, зараженных бактерией Wolbachia.

Особенность этого метода заключается в том, что бактерия Wolbachia, безопасная для человека, блокирует способность комаров передавать вирус денге.

Таким образом, выпущенные на волю насекомые не смогут заражать людей, но при этом начнут постепенно вытеснять диких комаров, способных переносить заболевание.

Технологический процесс на фабрике включает использование специальных лотков с водой, сладкого раствора и крови животных для питания насекомых. Продолжительность жизни комаров в клетках составляет около месяца, за который они успевают размножиться и отложить яйца.

Бразилия впервые применяет этот метод в столь значительных масштабах из-за беспрецедентной вспышки лихорадки денге в 2024 году. Новая фабрика позволит обеспечить профилактической защитой до 100 млн человек ежегодно.

