Британский адвокат собрал документы о визитах пришельцев на Землю

Британский юрист Джонатан Каплан, представлявший в судах интересы руководителя компании Guinness Эрнеста Сондерса и теннисиста Бориса Бейкера, написал документальную книгу, посвященную инопланетянам на Земле. О литературной новинке сообщает Daily Star.

Книга называется Not For Disclosure («Не подлежит разглашению»). Это сборник документов, которые доказывают, что инопланетяне существуют и уже давно посещают людей, говорит автор.

По словам Каплана, в «Не подлежит разглашению» войдут новые материалы о покушении на президента Джона Кеннеди, подробности переговоров на тему НЛО, которые якобы проводил президент США Гарри Трумэн и министр обороны Джеймс Форрестол.

Также автор обещает своим читателям открыть тайну секретной группы по изучению и контакту с пришельцами «Маджестик-12».

Ранее сообщалось о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что буквально одержим темой НЛО.