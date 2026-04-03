Будущая больница в космосе: что Китай тестирует на станции «Тяньгун» прямо сейчас

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» готовится стать прообразом первого в мире космического госпиталя. С этой целью на ее борт прибыл грузовой корабль «Цинчжоу» с пятью передовыми медицинскими устройствами. Технологии, которые пройдут трехлетнюю обкатку в условиях микрогравитации и радиации, в будущем могут лечь в основу не только стационарного орбитального медцентра, но и мобильных госпитальных модулей для лунных баз и межпланетных экспедиций.

Что внутри космической «аптечки»?

Набор оборудования, отправленного на орбиту, включает два ключевых аппарата для терапии и диагностики. Один из них — неинвазивный прибор для ультрафиолетового облучения. Поскольку естественного солнечного света на орбите недостаточно, аппарат генерирует нужные волны, стимулируя выработку витамина D. В условиях невесомости это критически важно для профилактики остеопороза, так как при микрогравитации костная ткань теряет до 1-2% плотности ежемесячно.

Второе устройство — плазменный аппарат для лечения ран. В невесомости заживление тканей идет крайне медленно из-за нарушения кровообращения и перераспределения жидкостей в теле. Новый аппарат, воздействуя на ткани ионизированным газом, должен ускорить регенерацию и предотвратить инфицирование. Помимо этого, на борту есть экспресс-анализатор крови на основе микрофлюидики, который позволяет диагностировать вирусные или бактериальные инфекции всего за минуту по одной капле крови.

От орбиты до Луны и Марса

Разработкой проекта руководит Шэньчжэньский университет передовых технологий совместно с Академией наук КНР. Программа тестов рассчитана на три года. Как пояснил один из руководителей проекта, реализация идеи космического госпиталя разбита на три этапа: первый — это орбитальные испытания, затем создание базовой станции и, наконец, строительство медицинских модулей на Луне или других планетах. По словам ученых, стволовые клетки в космосе проявляют высокую активность, что дает надежду на лечение болезней, неизлечимых на Земле, и замедление старения органов.

Технологии, отработанные на орбите, в дальнейшем планируется адаптировать для нужд наземной медицины. Инициатива также направлена на подготовку систем жизнеобеспечения для будущих туристических полетов и лунной программы Китая, высадка на которую запланирована на 2030 год.