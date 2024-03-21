Бывший вице-адмирал ВМС США Галлодет рассказал о посещениях Земли пришельцами

На Землю наносили визит представители инопланетных цивилизаций, но правительство Соединенных Штатов это отрицает. Соответствующее заявление сделал вице-адмирал американских ВМС в отставке Тим Галлодет в беседе с Кристианом Харлоффом, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Военный рассказал, что не сомневается в факте посещений планеты НЛО после того, как посмотрел видеоматериал «Go Fast», снятый военными пилотами из США почти 10 лет назад. По словам Галлодета, он получил видеоролик по своим каналам и с тех пор убежден, что человечество является не единственным разумным видом во вселенной.

Он также заявил, что несмотря на отрицания от Белого дома и американской разведки, на планете уже присутствуют технологии с других планет и были случаи наблюдения НЛО. В то же время, проводится секретная работа над определением того, чем данные летающие объекты являются на самом деле, подчеркнул Галлодет.

По словам военного, Штатам так и не удалось до сих пор выяснить, кто они, откуда прибыли и что им здесь нужно.