В США обнародовали новую порцию секретных материалов, связанных с наблюдениями неопознанных летающих объектов, но долгожданная сенсация обернулась разочарованием. Вместо ответов публика получила уже знакомые описания, множество закрашенных фрагментов и ощущение информационной кампании, истинная цель которой вызывает споры. Многие заподозрили, что шумиха вокруг НЛО — это классическое отвлечение внимания от куда более приземленных проблем, раскрыли в материале НТВ.

В официальных документах Пентагона давно отказались от термина «НЛО» в пользу более широких определений, описывающих аномальные феномены на воде, под водой и в космосе. Однако содержание обнародованных файлов — это все те же лучи, пятна, странные показания приборов и объекты, чью природу невозможно установить по замазанным кадрам.

В массиве документов нашлось место и классическому образу американской уфологии — «Серым», гуманоидам ростом до 120 сантиметров с большими головами и черными глазами. Но на бумагах с подобными описаниями, стилизованных под заметки таблоидов, стоит гриф «Совершенно секретно», а подтверждений реальности этих существ по-прежнему нет.

Бывший руководитель программы расширенного выявления аэрокосмических угроз США Луис Элизондо заявил, что в распоряжении властей есть нечто, созданное не людьми. Его слова отчасти перекликаются с показаниями астронавта Фрэнка Бормана, который во время миссии «Джемини-7» докладывал о трех реальных объектах за бортом. Участник лунной программы Базз Олдрин сообщал о странном лазерном свечении на поверхности Луны, а снимки этих лучей позже были получены в ходе других миссий «Аполлона». Астрофизик из Гарварда Ави Лоэб обратил внимание, что на Луне нет атмосферы, и объекты, сталкивающиеся с поверхностью, не могли бы вспыхивать подобно метеоритам в земной атмосфере, а значит, источником света служило что-то иное. Но сам же Лоэб и раскритиковал нынешнюю публикацию.

«Часть информации в файлах снова скрыта. Даже видео — с черными квадратами! Ладно, когда это файлы Эпштейна, но какой смысл публиковать изображение без информации?! Ведь мы просто не понимаем, что там летит и с какой скоростью», — заявил он.

Журналист-расследователь Росс Култхарт выразил скепсис еще жестче. По его словам, все источники в правительстве утверждают, что никакого реального плана раскрытия информации не существует, а сама тема НЛО была использована прежде всего для отвлечения внимания от продолжающегося освещения других громких дел.

«Едва ли мы увидим что-либо значимое. Все мои источники в правительстве говорят, что нет никакого плана раскрытия информации такого рода», — подчеркнул Култхарт.

Ведущий популярного подкаста Джо Роган также задался вопросом, почему публикация произошла именно сейчас. По его мнению, циничное объяснение состоит в том, что американское общество крайне недовольно происходящим на внешнеполитической арене, и людям нужно что-то, что отвлекло бы их. Даже экс-президент Барак Обама, с одной стороны, допускал существование инопланетян, а с другой — иронизировал, что в Белом доме не умеют хранить секреты, поэтому все давно бы узнали правду.

Таким образом, первый сезон долгожданного сериала под названием «Мы не одни во Вселенной» разочаровал даже уфологов. Часть информации уже была известна, часть оказалась неинформативной, а самые важные фрагменты снова остались под грифом.