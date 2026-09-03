Мэрия Уфы отказалась от планов застройки квартала возле парка Якутова

Мэрия Уфы отменила постановление о подготовке документации для жилой застройки квартала рядом с парком имени Ивана Якутова. Речь идет о территории между улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой, пишет РБК.

Ранее здесь планировали разместить жилой комплекс высотой 14–15 этажей и спортивный центр. Площадь территории, которую должна была охватить документация по планировке и межеванию, составляет 11,8 га.

Жилой комплекс планировалось построить площадью 15,6 тыс. кв. м. Проект также предусматривал подземную парковку. Кроме того, застройщик должен был определить места для инженерной инфраструктуры.

Решение об отмене принято по инициативе ООО СЗ «Экодевелопмент». Компания получила разрешение на подготовку проекта в июне 2026 года.

Квартал уже активно застроен. На его территории находятся офисное здание «Уралсиба», строящийся комплекс апартаментов «Центральный парк», корпус Уфимского авиационного техникума, фитнес-клуб, многоквартирные дома и объекты культурного наследия. С северной стороны территория примыкает к парку Якутова.

Для «Экодевелопмента» это уже второй проект высотного строительства в районе, реализация которого была отменена или приостановлена. Ранее компания планировала построить жилую высотку на улице Ленина рядом с парком. Мэрия впоследствии отменила общественные слушания по этому проекту после предостережения прокуратуры Уфы.