Ребенок сорвался в 50-метровый обрыв после катания на качелях в Адыгее

В поселке Каменномостском Майкопского района Адыгеи шестилетний мальчик из Ставропольского края сорвался в обрыв с высоты более 50 метров. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишет Интерфакс.

Ребенок приехал в экстрим-парк вместе с матерью. Они решили прокатиться на амплитудных качелях. После остановки аттракциона мальчик остался без присмотра инструктора и начал самостоятельно перемещаться по платформе.

По версии следствия, ребенок зацепился за качели и по инерции сорвался в обрыв. В результате падения он получил множественные травмы.

Мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение правил эксплуатации аттракциона.