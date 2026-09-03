Лес под запретом, подарки тоже: что нельзя делать 4 сентября в Агафоников день

4 сентября православные вспоминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и других христиан, погибших за веру. Также в этот день отмечается попразднство Успения Пресвятой Богородицы — последний день связанных с праздником богослужений.

Агафоник Никомидийский жил в IV веке в Никомедии. Согласно церковному преданию, он происходил из знатного рода и был хорошо образован. Агафоник проповедовал христианство и обратил в веру многих жителей города и других мест. Во время гонений при императоре Максимиане его схватили вместе с другими христианами. Часть мучеников погибла по дороге на суд во Фракию, остальные были казнены после судебного разбирательства.

В церковной традиции этот день связан с памятью о стойкости мучеников и их верности христианской вере. Богослужение попразднства Успения совершается вместе со службой мученику Агафонику.

По народным приметам, солнечная погода 4 сентября предвещает теплую осень. Холод и сырость считались признаками скорого наступления морозной зимы. Небольшое количество грибов в лесу также связывали с холодами. Туман при ясном солнце сулил продолжительное тепло, а высоко летящая паутина — холодную зиму.

Что можно делать 4 сентября

В этот день принято уделять внимание добрым делам и помощи другим. По народным традициям, хозяйки пекли пироги. Также существовало поверье, что женщинам следует есть только после захода солнца.

Что нельзя делать 4 сентября

По народным представлениям, 4 сентября не рекомендовалось ходить в лес, дарить или принимать подарки. Также советовали не отправляться в дальние поездки и не начинать новые дела.