Болели ноги, а причина оказалась неожиданной: трагедия шестилетнего Коннора

В австралийском Брисбене шестилетний мальчик умер после тяжелого дефицита витамина C. Коронер пришла к выводу, что цинга могла стать наиболее вероятным фактором, связанным с остановкой сердца, пишет Daily Mail.

Коннор Дин поступил в больницу в июле 2024 года. У ребенка усиливались боли в ногах и возникли проблемы с ходьбой. Во время обследования под общим наркозом у него остановилось сердце. После этого мальчик получил тяжелое повреждение мозга и в августе скончался.

Последующие исследования выявили крайне низкую концентрацию витамина C в организме. Изменения костной ткани также соответствовали признакам цинги.

Точную причину остановки сердца установить не удалось. При этом врачи, которые лечили ребенка, и судебный патологоанатом сочли выраженный дефицит витамина C наиболее вероятным основным фактором.

У Коннора был синдром Дауна, врожденный порок сердца, требовавший хирургического вмешательства, а также нарушения питания. В определенный период в его рационе отсутствовали овощи и фрукты. Принимавшийся мальчиком мультивитамин не содержал витамина C.

Коронер при этом не обнаружила достаточных оснований утверждать, что прием этого препарата непосредственно стал причиной смерти ребенка.

Цинга возникает при выраженной нехватке витамина C. Заболевание может сопровождаться нарушением образования коллагена, кровоточивостью, проблемами с деснами, болями в суставах, слабостью и анемией. В настоящее время болезнь считается редкой и поддается лечению при восстановлении достаточного поступления витамина C.