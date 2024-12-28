CNN рассказал о грядущей катастрофе из-за космического мусора на орбите Земли

В интервью с CNN профессор Вишну Редди, работающий в Аризонском университете, выразил обеспокоенность ученых по поводу возможного катастрофического сценария, вызванного увеличением количества космического мусора на орбите Земли.

Он сообщил, что за последние четыре года количество космических объектов, запущенных нашей страной, увеличилось в геометрической прогрессии.

«Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — заявил Редди.

Он подчеркнул, что исследователи выражают обеспокоенность по поводу так называемого синдрома Кесслера — возможного сценария, который может сделать околоземное пространство непригодным для использования спутниками.

По этой гипотезе, столкновение двух космических объектов на орбите Земли может привести к образованию множества обломков, которые будут сталкиваться с другими объектами, вызывая цепную реакцию. В результате новые обломки мусора заполнят околоземное пространство.

Ранее сообщалось, что застрявший на станции экипаж Starliner вернут на Землю в 2025 году.