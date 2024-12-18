Застрявший на станции экипаж Starliner вернут на Землю в 2025 году

Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило о планах возвращения на Землю астронавтов, которые застряли на МКС еще летом. Так, их заберет экипаж, который отправится на орбиту на космическом корабле Crew-10 в марте 2025 года.

Издание сообщило, что на МКС остаются астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Они отправились в первый пилотируемый полет на космическом корабле Starliner 5 июня. Изначально рабочая командировка должна была продлиться одну неделю. Однако в ходе испытаний были обнаружены некоторые технические неисправности. В частности, из двигателя корабля начал вытекать гелий. Неполадки были выявлены во время стыковки.

Тестовый период был продлен. Позже специалисты приняли решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Над созданием корабля работали сотрудники компании Boeing в рамках контракта с NASA.

«SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года», — сообщило американское аэрокосмическое агентство.

В состав экипажа войдут астронавты из разных стран — США, Японии, России. В настоящее время они готовятся к предстоящей отправке на МКС, которая запланирована на 2025 год. Специалисты продолжают активно тренироваться.

Ранее сообщалось, что Трамп решил назначить космического туриста Айзекмана главой NASA.