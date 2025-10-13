COVID-19 у мужчин влияет на психическое здоровье их будущих детей

Впервые научное сообщество получило подтверждение, что перенесенная мужчиной коронавирусная инфекция потенциально способна оказывать влияние на ментальное здоровье будущих отпрысков. В журнале Cell Reports Medicine (CRM) опубликовали результаты исследования, демонстрирующие, что потомство самцов мышей, столкнувшихся с SARS-CoV-2, проявляло признаки повышенной тревожности и отклонения в функционировании головного мозга.

Группа авторов из Университета Макгилла и Университета Квебека установила, что вирус оказывает воздействие на структуру РНК в мужских половых клетках, в особенности на малые некодирующие РНК, играющие роль в регуляции работы генов.

Искусственное введение измененных молекул в оплодотворенные яйцеклетки приводило к развитию у потомства поведенческих особенностей, аналогичных наблюдаемым у животных, рожденных от переболевших самцов.

Ученые отмечают, что полученные данные свидетельствуют о возможности эпигенетического влияния COVID-19, передаваемого последующим поколениям. В дальнейших планах исследователей — изучение наличия аналогичных изменений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а также определение продолжительности данного эффекта.

