Китайская журналистка получила четыре года за разжигание беспорядков в связи с COVID-19

Власти Китая приговорили журналистку Чжан Чжань к четырем годам лишения свободы за ее публикации и высказывания, касающиеся пандемии COVID-19, передает информационное агентство Reuters.

Сорокадвухлетняя Чжан, известная также как правозащитница, была признана виновной в «разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков», что повлекло за собой аналогичный приговор, вынесенный ей в 2020 году за освещение начальной стадии пандемии в Ухане.

Согласно данным издания, основанием для нового судебного разбирательства послужили ее материалы о случаях нарушения прав человека и комментарии, размещенные на иностранных онлайн-платформах.

Первый арест и последовавшее за ним осуждение Чжан произошли в 2020 году после ее репортажей из Уханя, в которых она описывала ситуацию в городских больницах. В мае 2024 года она вышла на свободу, но уже спустя три месяца вновь подверглась задержанию.

Официальные представители китайского правительства не предоставили конкретной информации о том, какие именно действия Чжан послужили основанием для предъявленных ей обвинений.

