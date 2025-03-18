Crew Dragon отстыковался от МКС: космонавт Горбунов возвращается на Землю

18 марта в 08:05 мск корабль Crew Dragon в рамках миссии Crew-9 отстыковался от Международной космической станции, завершив свой этап пребывания на орбите. На борту корабля находится космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Ожидается, что спуск корабля и приводнение произойдут 19 марта в 00:57 мск в прибрежных водах штата Флорида. Вместе с Александром Горбуновым в состав экипажа входят астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с россиянином Песковым успешно пристыковался к МКС.