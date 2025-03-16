Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Кирилл Песков, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), как следует из трансляции, опубликованной на странице SpaceX в социальной сети Х.

В то же время Роскосмос, как и его американские коллеги, сообщил в своём Telegram-канале, что запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту прошёл успешно и в соответствии с намеченным планом.

В 7:04 по московскому времени космический корабль успешно состыковался с Международной космической станцией.

«Dragon успешно пристыковался к МКС», — сообщил представитель SpaceX в ходе трансляции.

В минувшую субботу с космодрома во Флориде стартовал корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль доставит на МКС астронавтов, которые уже девять месяцев находятся на станции.

В составе экипажа корабля Crew Dragon находятся также астронавты NASA Николь Айерс и Энн Макклейн, а также японский астронавт Такуя Ониси.

Ранее сообщалось, что восьмой тестовый запуск Starship закончился неудачей: во время подъема произошла потеря связи с ракетой-носителем.