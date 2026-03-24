«Да будет свет»: почему теория Большого взрыва не противоречит Библии, а подтверждает ее

В 2026 году, когда космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает заглядывать в самые глубины Вселенной, а физики спорят о природе темной материи и темной энергии, один вопрос остается неизменным: что было в самом начале? И здесь наука и религия, которые часто представляют как непримиримых противников, обнаруживают удивительную точку соприкосновения.

Священник, который открыл Большой взрыв

Мало кто знает, но автор теории Большого взрыва — не атеист и даже не агностик. Это был католический священник.

В 1927 году бельгийский аббат, профессор физики Левенского университета Жорж Леметр опубликовал статью, в которой предложил модель расширяющейся Вселенной из «первичного атома». Он был не просто верующим — он был рукоположен в сан в 1923 году и до конца жизни сочетал научную работу со священническим служением.

Леметр не пытался «доказать» Библию. Напротив, он настаивал на строгом разделении науки и теологии. Когда в 1951 году Папа Пий XII заявил, что теория Большого взрыва подтверждает библейское «Да будет свет», Леметр лично обратился к понтифику с просьбой не делать таких заявлений. Ученый-священник понимал: наука не должна быть служанкой богословия, но и богословие не должно зависеть от временных научных теорий.

Ирония судьбы в том, что противники теории Леметра — например, астроном Фред Хойл, придумавший уничижительное название «Big Bang» — возражали против нее именно на идеологических основаниях. Хойл исповедовал теорию стационарной Вселенной, которая, как он считал, не оставляет места для Творца. Сегодня теория Хойла забыта, а «Большой взрыв» подтвержден открытием реликтового излучения и миллиардами галактик, разлетающихся от нас.

Сотворение из ничего: где Библия говорит то же, что и наука

Главный философский вопрос, который разделяет науку и религию, — это вопрос о том, было ли у Вселенной начало. Долгое время ученые, включая Эйнштейна, верили в вечную, статичную Вселенную. Но сегодня доказано: время и пространство возникли в определенный момент.

Библия говорит об этом на удивление прямо. В книге Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). А во Второй книге Маккавейской, которая входит в православный и католический канон, есть еще более точная формулировка: «Все сотворил Бог из ничего» (2 Макк. 7:28).

Это понятие — creatio ex nihilo (творение из ничего) — стало основой христианского богословия еще во II веке. Святой Феофил Антиохийский первым сформулировал эту мысль, а к III веку она стала общепринятой. Первый Ватиканский собор (1870 год) закрепил ее догматически: «Бог… от начала времени из ничего сотворил оба разряда творений — духовное и материальное».

Современная физика не может доказать творение «из ничего» — она может описать состояние Вселенной лишь после так называемого времени Планка, когда материя уже существовала. Но сам факт наличия начала у времени и пространства (сингулярность) делает библейскую картину мира не менее правдоподобной, чем любая другая.

Физик и философ Квентин Смит, критик религиозных взглядов, признавал в своей работе «Атеизм, теизм и космология Большого взрыва», что многие теисты видят в этой теории подтверждение доктрины творения. Сам Смит пытался доказать обратное — что сингулярность несовместима с теизмом, потому что она «хаотична и непредсказуема». Но это лишь подчеркивает главное: ученые спорят не о том, был ли у Вселенной начало, а о том, что это начало означает.

Астрофизик и автор книги «Космический ландшафт» Леонард Сасскинд выразил эту дилемму проще: «Вопрос „что было до Большого взрыва?“ — это все равно что спросить „что находится севернее Северного полюса?“. Времени не существовало».

«В начале было Слово»: свет до Солнца

Одно из самых ярких совпадений библейского текста с научной картиной мира — это порядок творения.

В книге Бытия сказано, что свет был создан в первый день, а Солнце и Луна — только на четвертый. Долгое время это вызывало насмешки: как может быть свет без источника? Однако современная космология дает неожиданный ответ.

После Большого взрыва Вселенная была непрозрачной для излучения. Свет существовал, но был «заперт» в плотной плазме. Лишь через 380 тысяч лет, когда образовались первые атомы водорода, излучение отделилось от вещества. Этот момент называется рекомбинацией, и его отголосок мы наблюдаем сегодня как реликвиктовое излучение.

Библейский текст, возможно, описывает именно это состояние: свет был создан раньше, чем появились звезды и галактики. Святитель Василий Великий в IV веке, не зная физики, интуитивно предположил, что в первые дни творения «свет был разлит повсюду и, подобно морю, покрывал небесные тела». Современная наука подтвердила эту догадку: первичный свет действительно был «везде», прежде чем сконцентрироваться в звездах.

Дни творения: 24 часа или миллиарды лет?

Еще один камень преткновения — библейские «дни». Если понимать их буквально как 24-часовые промежутки, теория Большого взрыва с ее 13,8 миллиарда лет кажется совершенно несовместимой.

Но святые отцы предлагали иное толкование. Блаженный Августин (IV век) писал, что под «днями» следует понимать не земные сутки, а «виды» или «эпохи» творимой вещи. Святитель Василий Великий предполагал, что седьмой день, в который Господь почил от дел, продолжается и сейчас.

В древнееврейском языке слово йом может означать не только 24-часовой день, но и период времени, эпоху. Это слово используется, например, для описания всего времени существования мира («день Господень»). Так что перевод «день» не требует буквального понимания.

Более того, библейские сутки начинаются с вечера. Лингвисты отмечают, что слово ‘erev («вечер») однокоренное со словом «смешение», а boqer («утро») — со словом «порядок». Возможно, древний текст говорит не о смене дня и ночи, а о переходе от хаоса к порядку — что идеально описывает процесс формирования Вселенной из первичного «хаотического» состояния.

Астрофизик и популяризатор науки Райан Грегг, аспирант Гарварда, в статье для Christianity Today заметил, что «порядок творения в книге Бытия удивительным образом совпадает с тем, что говорит наука: свет до Солнца, вода до суши, растения до животных».

Парадокс Гарварда: почему ученые боятся теологии

В том же эссе Грегг рассказывает показательную историю. На курсе «Галактическая и внегалактическая астрономия» в Гарварде профессор довел студентов до самого края познания — до планковского времени, первой микроскопической доли секунды после Большого взрыва. А затем, когда все замерли в ожидании главного вопроса («А что было до?»), он сказал: «Ну, мы не можем здесь говорить о теологии, так что продолжим».

Грегг пишет: «Святой Грааль любопытства был поднесен к нашим губам и цинично отнят». Проблема современного университета, по его словам, в том, что он перестал быть местом, где можно задавать вопросы о целом. Физики занимаются физикой, теологи — теологией, и пересекаться им не положено.

Но сам Грегг находит пересечение там, где его не ищут. Он сравнивает Большой взрыв с Воскресением Христа: в обоих случаях свет рождается из тьмы, жизнь — из смерти, «Да» — из «Нет». И если для верующего человека Воскресение — центральное событие истории, то Большой взрыв можно понимать как «пример силы Воскресения», распространяющейся на всю Вселенную.