Дальность полета отечественных FPV-дронов выросла до 130 километров

Отечественное предприятие «Гермес» занимается производством инновационных для рынка РФ доступных систем помехозащищенной связи для FPV-дронов, позволяющей БПЛА летать на расстоянии до 130 километров. Соответствующее заявление сделала директор по развитию «материнской» компании «Гермес» НПО «Кайсант» Алена Баландина, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

Она уточнила, что «Гермес» был создан как бюро, специализирующееся на уникальных для отечественного рынка разработках, а именно, помехо- и шумозащитных системах связи для БПЛА, позволяющих увеличивать дальность полета до, как минимум, сотни километров.

Баландина заявила, что при наличии идеальных условий, БПЛА с системами «Гермеса», могут летать на расстоянии до 130 километров. При менее благоприятной обстановке, дальность полета может составлять около сотни километров, добавила она. По ее словам, дальность может варьироваться в зависимости от погоды, шумовой обстановки и вражеского РЭБ.

Баландина также подчеркнула, что раньше дальность полета большей части техники того же типа достигала лишь 70 километров.