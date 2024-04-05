Дальность полета отечественных FPV-дронов выросла до 130 километров
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Отечественное предприятие «Гермес» занимается производством инновационных для рынка РФ доступных систем помехозащищенной связи для FPV-дронов, позволяющей БПЛА летать на расстоянии до 130 километров. Соответствующее заявление сделала директор по развитию «материнской» компании «Гермес» НПО «Кайсант» Алена Баландина, ее слова передает информационное агентство РИА Новости.
Она уточнила, что «Гермес» был создан как бюро, специализирующееся на уникальных для отечественного рынка разработках, а именно, помехо- и шумозащитных системах связи для БПЛА, позволяющих увеличивать дальность полета до, как минимум, сотни километров.
Баландина заявила, что при наличии идеальных условий, БПЛА с системами «Гермеса», могут летать на расстоянии до 130 километров. При менее благоприятной обстановке, дальность полета может составлять около сотни километров, добавила она. По ее словам, дальность может варьироваться в зависимости от погоды, шумовой обстановки и вражеского РЭБ.
Баландина также подчеркнула, что раньше дальность полета большей части техники того же типа достигала лишь 70 километров.