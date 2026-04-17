«Данные шли до Земли три месяца»: что узнали астрономы о комете, прилетевшей из другой звездной системы

Космический аппарат Европейского космического агентства JUICE, направляющийся к Юпитеру, совершил незапланированное, но крайне ценное наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS. Как сообщает Space.com, благодаря приборам MAJIS и JANUS, зафиксировавшим объект в ноябре 2025 года, астрономы получили уникальные данные о колоссальной активности этого небесного тела. Выяснилось, что комета ежедневно выбрасывает в космос объем воды, сопоставимый с содержимым примерно 70 олимпийских плавательных бассейнов, теряя при этом около двух тонн своего вещества каждую секунду.

3I/ATLAS стала лишь третьим подтвержденным объектом, прибывшим в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства. Как и другие кометы, при сближении с Солнцем она начала интенсивно испаряться: под воздействием тепла подповерхностный лед сразу превращался в газ, образуя характерную кому и хвост. Исследователи отметили, что активность этого межзвездного гостя оказалась значительно выше, чем ожидалось. Прибор MAJIS обнаружил отчетливые инфракрасные следы углекислого газа и водяного пара, что свидетельствует о мощном и стремительном выделении летучих веществ из-под поверхности кометы вскоре после прохождения ею перигелия.

Хотя точная масса 3I/ATLAS пока не установлена, по различным оценкам она может достигать 33 миллиардов тонн. Сами наблюдения не были запланированы заранее и велись в экстремально сложных условиях из-за слабого сигнала и ограниченного времени видимости объекта. Полученные данные поступили на Землю лишь в феврале 2026 года. Теперь их анализ позволит ученым детально изучить состав вещества, сформировавшегося миллиарды лет назад в другой звездной системе, и прольет свет на природу и эволюцию межзвездных комет.