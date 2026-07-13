Дантист каменного века: алтайский неандерталец удалил себе кариес 59 тысяч лет назад

Российские ученые изучают коренной зуб неандертальца, найденный в 2016 году в Чагырской пещере на Алтае, который может оказаться древнейшим в мире свидетельством стоматологического лечения. По словам ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Ксении Колобовой, зуб обнаружили в непотревоженном слое на самом дне пещеры, и благодаря этому он сохранился. Поначалу находку сочли просто сломанной, но позже эндодонтист разглядел три необычных углубления на жевательной поверхности, передает портал « Вести ».

Старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН Алиса Зубова пояснила, что кариес у неандертальцев — огромная редкость, а форма полости заметно отличается от классических кариозных повреждений. Эксперименты показали, что похожие отверстия можно получить, вращая заостренный каменный отщеп, но пациент при этом испытывал бы страшную боль. Неандерталец, по словам Колобовой, сформировал три углубления и дошел до дна пульпы, но не сломал зуб — работа была проведена очень тонко и профессионально, словно не в первый раз.

Врач-стоматолог Камиля Юнисова оценила качество вмешательства на высший балл: по ее мнению, полость обработана правильно, устья каналов найдены и расширены, а сделать такое без знания анатомии невозможно. Существует и версия, что пациент и «дантист» были одним и тем же человеком. Зубова предположила, что неандерталец мог вечером у костра упорно пытаться достать источник боли маленьким инструментом полукруглыми движениями пальцев. Правда, оппоненты сомневаются, что человек способен вытерпеть такую боль.

Сейчас находку готовят к исследованию на синхротроне СКИФ, чтобы проверить гипотезу о древней пломбе из воска или смолы — если внутри сохранились молекулы посторонней органики, установка сможет их идентифицировать.