Депутат Немкин заявил, что смелый эксперимент Маска по опасному чипированию является интересным
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По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Антона Немкина, эксперименты по внедрению инородных тел в человеческий организм весьма опасны, если для этой процедуры нет медпоказаний, тем не менее громкий эксперимент Илона Маска по вживлению в голову человека импланта Neuralink интересен. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что важно наблюдение влияния подобного импланта на организм.
По мнению парламентария, в случае положительной динамики данная новинка, скорее всего, будет представлена более развернуто.
Он отметил, что в нашей стране к подобным экспериментам отнесутся со скепсисом.