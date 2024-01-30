Депутат Немкин заявил, что смелый эксперимент Маска по опасному чипированию является интересным

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Антона Немкина, эксперименты по внедрению инородных тел в человеческий организм весьма опасны, если для этой процедуры нет медпоказаний, тем не менее громкий эксперимент Илона Маска по вживлению в голову человека импланта Neuralink интересен. Об этом сообщает Life.ru.