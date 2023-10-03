Депутат Нифантьев рекомендовал российским ученым не возлагать надежды на Нобелевскую премию

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Евгения Нифантьева, сегодня за счет стараний коллективного Запада мировая наука не уступает по своей политизированности спорту высоких достижений, поэтому отечественным ученым на Нобелевскую премию можно не надеяться, независимо от внесенного вклада. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что на Западе не желают признавать заслуги наших исследователей, добившихся прорыва в борьбе с пандемией COVID-19.

По мнению парламентария, именно «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, которую признали даже в авторитетном медицинском издании.

Он подчеркнул, что западными странами продолжается отмена русской культуры, поэтому удивляться не приходится.