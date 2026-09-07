В подземной лаборатории Sanford Underground Research Facility в американской Южной Дакоте зафиксировано необычное энергетическое взаимодействие в детекторе с жидким ксеноном. Установка находится на глубине более километра в бывшей золотой шахте.

Как сообщает Wired, приборы зарегистрировали передачу энергии ядру атома ксенона, после чего частица изменила траекторию движения. Наблюдения велись 220 дней в течение 2023–2024 годов, и за это время был отмечен лишь один подобный случай.

Точную причину события ученые пока не установили. Теоретические модели допускают, что сигнал могла оставить вимп — массивная слабо взаимодействующая с обычным веществом частица. Именно такие объекты рассматриваются как вероятный компонент темной материи.

Профессор Брауновского университета Рик Гайтскелл призвал не делать поспешных выводов. Если гипотеза подтвердится, расчеты указывают на то, что масса частицы может превышать массу протона примерно в 200 раз. Пока единичный сигнал исследователи не считают доказательством открытия.