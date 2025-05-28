Девятый тестовый полет лунного корабля Starship завершился неудачей

Компания SpaceX столкнулась с серьезными техническими проблемами при испытании своего мощного лунного корабля Starship. Девятый тестовый запуск, проведенный 28 мая на площадке Starbase в Техасе, завершился быстрым и неожиданным разрушением ракеты. Трансляция запуска ракеты велась в соцсети Х.

Спустя примерно 30 минут после старта, начавшегося в 19:37 по восточному времени США (02:37 мск), связь с кораблем была полностью потеряна. По данным CBS News, в дальнейшем на борту возникли серьезные неполадки, включая утечку топлива, которая значительно усложнила дальнейшее выполнение миссии. В результате этого корабль разрушился в течение нескольких минут после сбоя.

Компания SpaceX сообщила, что испытание завершилось «быстрым незапланированным разрушением» ракетного комплекса. В сообщении отмечается, что специалисты уже начали анализировать полученные данные, чтобы понять причины сбоя и подготовиться к следующему запуску.

Детали полета свидетельствуют о том, что грузовой отсек не открылся полностью, что помешало выводу восьми симуляторов спутников Starlink — очередного проекта, реализуемого в рамках космической программы компании Илон Маска.

В предыдущие месяцы SpaceX уже сталкивалась с аналогичными проблемами. В марте связь с ракетой прервалась вскоре после старта, а в январе, на восьмом минуте полета, произошел сбой из-за утечки топлива или кислорода.

Несмотря на неудачную серию испытаний, компания заверила, что продолжит работу над усовершенствованием системы и подготовкой к следующему тесту.

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