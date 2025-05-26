Ученые обнаружили редкие «скопления душ» в космосе

Необычные электромагнитные явления были зафиксированы в космическом пространстве экспертами из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка, США. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте университета.

Исследователи выявили в ряде космических зон нетипичные энергетические выбросы, напоминающие по своему характеру проблески молний. По мнению ученых, подобные проявления могут свидетельствовать о существовании магнитных полей, образующихся в особых областях космоса.

Используя чувствительные телескопы, ученые установили, что протяженность каждого из обнаруженных энергетических выбросов достигает нескольких километров. Эксперты предположили, что во Вселенной могут существовать ранее неизвестные формы энергии, условно названные ими «скоплениями душ».

По мнению ученых, подобные энергетические феномены не были обнаружены ранее из-за ограничений используемой техники. Американские исследователи продолжают работу в данном направлении, выражая уверенность в том, что дальнейшие наблюдения позволят получить новые данные о взаимодействии человечества и космоса.

Ранее сообщалось, что огромная «птица» с пламенным следом пролетела над Солнцем.