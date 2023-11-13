Директор Пентагона по аномалиям не исключил внеземной природы НЛО

Подающий в отставку директор Пентагона по аномалиям Шон Киркпатрик допустил инопланетное происхождение НЛО, назвав менее предпочтительной версией о происках «других людей». Соответствующее заявление он сделал в беседе с американским изданием Politico .

В ходе интервью, журналисты спросили у ученого, существует ли жизнь за пределами Земли. Киркпатрик заявил, что лучшим результатом его работы было бы доказательство того факта, что пришельцы на самом деле существуют. Он также добавил, что если не доказать их существование, то это будет свидетельствовать о том, что многочисленные НЛО являются результатом действий «других людей», ведущих какую-то деятельность «на заднем дворе».

«А это нехорошо», – подчеркнул ученый.

Киркпатрик подметил, что с точки зрения науки, отсутствие жизни за пределами Земли является «неправдоподобным» с точки зрения статистики. В то же время, жизнь, посетившая эту планету и несколько раз рухнувшая именно на территории Соединенных Штатов, также кажется ученому «не очень вероятной».