«ДНК раскрыла тайну древних художников»: археологи установили создателей 9000-летних наскальных рисунков в Кении

Международной группе археологов удалось совершить прорыв в изучении одного из самых загадочных памятников наскального искусства Восточной Африки — скального убежища Какапел на западе Кении. Как сообщается в журнале Azania: Archaeological Research in Africa, исследователи впервые смогли не только датировать рисунки, но и установить личности их создателей, связав древние изображения с конкретными человеческими общинами, сменявшими друг друга на протяжении почти девяти тысяч лет.

Ученые применили уникальный комплексный подход: они с миллиметровой точностью зафиксировали контуры основной каменной панели, выявив сотни ранее не задокументированных изображений, провели археологические раскопки и проанализировали древнюю ДНК из найденных на том же месте человеческих останков. Сопоставив наложенные друг на друга слои краски с генетическими и культурными данными, они выделили четыре последовательных этапа живописи.

Самый древний слой, датируемый примерно 9000 лет назад, представляет собой геометрические мотивы — круги, концентрические узоры и абстрактные символы, выполненные красными и белыми пигментами. Анализ ДНК показал, что эти ранние художники принадлежали к общинам рыбаков-собирателей традиции Кансьоре и были генетически близки современным охотникам-собирателям мбути из Центральной Африки, что связывает кенийские рисунки с гораздо более широкой культурной традицией.

Спустя тысячелетия визуальный язык Какапела кардинально изменился: на втором слое появились тщательно прорисованные изображения длиннорогих коров, что свидетельствует о приходе нилотскоязычных скотоводческих общин в эпоху железного века. Эти рисунки отражают общество, в центре которого находились животноводство и стадная идентичность. Более поздние слои состоят из упрощенных геометрических узоров и тонких белых линейных рисунков, вероятно, представляющих собой символические знаки, связанные с ритуалами или владением скотом и нанесенные уже в последние несколько столетий.

По мнению исследователей, этот эффект наслоения демонстрирует редчайший случай, когда единый участок непрерывно использовался культурно различными группами населения, причем каждая следующая община не уничтожала, а дополняла произведения предшественников, создавая совокупную летопись культурных изменений.

Таким образом, Какапел превратился из набора загадочных изображений в полноценный исторический документ, отражающий миграции, взаимодействие и смену экономических укладов на протяжении тысячелетий. Несмотря на огромную научную ценность, памятник сталкивается с постоянными угрозами: вырубка лесов, человеческая деятельность и природные факторы наносят ему ущерб, а на скалах уже фиксируются граффити. Ученые подчеркивают, что разработанный в Какапеле метод, объединяющий высокоточную документацию, археологию и генетику, предлагает основу для будущих исследований по всему миру.