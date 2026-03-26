Древнее ядро или инопланетный зонд? Гарвардский астроном вступил в спор с NASA из-за аномалий в 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который сейчас стремительно покидает Солнечную систему, продолжает ставить ученых в тупик. Новые данные, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», выявили в его составе неожиданно высокую концентрацию дейтерия — изотопа водорода, который в паре с тритием способен запускать мощную термоядерную реакцию. Это открытие вновь разожгло спор о том, является ли объект природным телом или может быть связан с деятельностью внеземной цивилизации.

Что показали исследования

Международная группа ученых, включая специалистов из Центра космических полетов имени Годдарда и Лаборатории реактивного движения NASA, проанализировала спектральные данные, полученные телескопом «Джеймс Уэбб» в конце 2025 года. Результаты, изложенные в двух работах, ожидающих рецензирования, оказались беспрецедентными.

Содержание дейтерия в воде объекта оказалось на порядок выше, чем в любой известной комете Солнечной системы — 0,95 процента. В метане этот показатель еще выше и достигает 3,31 процента.

Для сравнения: в земных океанах содержание «тяжелой воды» в тысячи раз меньше, а в кометах, изученных ранее, таких аномалий не наблюдалось. Исследователи также зафиксировали необычное соотношение изотопов углерода (12C/13C), которое превышает значения, характерные для Солнечной системы и окрестных межзвездных облаков.

Возраст и происхождение: фрагмент древнейшей истории

Такие экстремальные изотопные характеристики, по мнению авторов, указывают на формирование объекта в экстремально холодной среде — при температуре ниже 30 кельвинов (около минус 243 градусов Цельсия). Этого можно ожидать на самой периферии протопланетного диска далекой звезды, где химические реакции протекают иначе, чем в окрестностях нашего Солнца.

Согласно моделям химической эволюции Галактики, аномально низкое содержание углерода-13 позволяет датировать 3I/ATLAS возрастом 10–12 миллиардов лет — это означает, что он сформировался вскоре после периода интенсивного звездообразования в Млечном Пути, когда наша Галактика была еще молодой, а Солнца не существовало.

Астрохимик Мартин Кординер из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, один из авторов исследования, назвал объект «сохранившимся фрагментом древней планетной системы», который дает прямые доказательства активной ледяной химии на ранних этапах существования Млечного Пути.

Гарвардский астроном против: «А может, это технологическая сигнатура?»

Однако гарвардский астрофизик Ави Леб, известный своими смелыми гипотезами о природе межзвездных объектов, не спешит соглашаться с выводами коллег. В своем блоге он указал на важный парадокс: протопланетные диски в ту эпоху не могли быть холоднее реликтового излучения своего времени, температура которого как раз составляла те самые 30 кельвинов

Ранее ученый уже обращал внимание на другие аномалии объекта: симметричные струи газа и пыли, которые скорее напоминают работу искусственного аппарата, чем природного тела, а также аномальное соотношение никеля к железу. По его версии, развитая внеземная цивилизация могла бы использовать такие кометы как естественный транспорт, скрывая внутри зонд, который использует водяной лед для производства топлива.

Что будет дальше

3I/ATLAS уже миновал Юпитер и продолжает удаляться от Солнца. Ученые продолжают анализировать полученные данные, но окно наблюдений закрыто — объект покидает внутреннюю часть Солнечной системы, унося с собой тайну своего происхождения.

Две работы, на которые ссылается Леб, ожидают рецензирования. Одна из них подана в журнал Nature Astronomy, вторая — в Nature. В первом исследовании авторы осторожно заключают, что 3I/ATLAS сформировался в условиях, кардинально отличающихся от тех, в которых возникли наше Солнце и планеты. Второе исследование подчеркивает, что вода в объекте обогащена дейтерием на порядок выше, чем в известных кометах.

Спор между сторонниками природного происхождения аномалий и приверженцами более экзотических гипотез, вероятно, продолжится. Но даже если 3I/ATLAS — всего лишь «окаменелость» древней планетной системы, его изучение позволяет заглянуть в эпоху, когда наша Галактика была совсем молодой, а химия только начинала создавать сложные молекулы, из которых впоследствии возникла жизнь.