Древнейшие ядовитые наконечники стрел обнаружили в скальном убежище в Африке

В скальном убежище Умхлатузана международная группа исследователей обнаружила наконечники стрел, возраст которых превышает 60 тыс. лет. Особенность находки заключается в том, что это — древнейшие из известных науке отравленные стрелы.

Наконечники были изготовлены из растения, известного под научным названием Boophone disticha, или гифбол. Это открытие стало весомым доказательством наличия у древних людей сложных знаний и навыков, включая глубокое понимание свойств растений и технологию изготовления смертоносного оружия.

Проведенный химический анализ выявил на поверхности артефактов следы алкалоидов — буфандрина и эпибуфанизина. Примечательно, но аналогичные токсичные вещества до сих пор используются местными охотниками этого региона для отравления наконечников.

