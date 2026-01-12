Спутники зафиксировали последние дни айсберга-долгожителя в Антарктиде

Гигантский антарктический айсберг A-23A, являющийся одним из самых старых и крупных в мире, вступил в финальную стадию своего существования. Фотографии ледяного объекта сделали спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и астронавт на борту Международной космической станции (МКС).

Спутниковые снимки, сделанные в конце декабря 2025 года, зафиксировали тревожные изменения: поверхность ледяной глыбы приобрела насыщенный голубой оттенок.

Как отмечают ученые, этот цвет является признаком скопления талой воды и образования многочисленных голубых озер прямо на айсберге. Эксперты считают такие изменения предвестником скорого и необратимого разрушения.

История этого ледяного исполина началась почти сорок лет назад. Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году. На момент рождения его площадь составляла около 4 тыс. кв. км, что сравнимо с территорией Москвы.

За десятилетия дрейфа A-23A значительно уменьшился, и сейчас его площадь сократилась до 1182 кв. км.

Процесс разрушения, который шел постепенно, в последнее время резко ускорился. Снимок четко показал необычный яркий голубой цвет поверхности. Кроме того, в айсберге появились глубокие трещины и каналы, по которым талая вода уходит вглубь, ускоряя распад изнутри. Эти изображения могут стать последними, где айсберг запечатлен в своем нынешнем виде.

По прогнозам специалистов, наблюдающих за ситуацией из космоса, айсберг A-23A может полностью расколоться и исчезнуть в ближайшие дни или недели.

