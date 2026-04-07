Древние жители Израиля предпочитали ясень и оливу: анализ углей раскрыл секреты топлива

Международная группа ученых проанализировала 266 образцов древесного угля, найденных на стоянке Гешер-Бенот-Яаков в Израиле. Исследование показало, что архаические люди, жившие на берегу древнего озера Хула около 780 тысяч лет назад, в качестве топлива предпочитали использовать так называемый плавник — стволы и ветки деревьев, выброшенные водой на берег.

Что нашли на стоянке

Гешер-Бенот-Яаков — это группа из примерно 20 стоянок в долине реки Иордан, которые археологи открыли еще в 1930-х годах. Систематические раскопки подтвердили, что это один из ключевых памятников ашельской эпохи в Леванте. Ученые обнаружили здесь множество артефактов: типичные для ашеля двусторонние ручные рубила, фрагменты обработанной древесины (возможно, древнейшие в мире), а также остатки рыбы — самые ранние свидетельства приготовления пищи на огне.

Что показал анализ углей

В новой работе, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews, исследователи из Каталонского института палеоэкологии человека, а также из Германии и Израиля провели антракологический анализ древесных углей. Им удалось определить видовую принадлежность 188 образцов (более 70% от общего числа).

Выяснилось, что архаические люди использовали разнообразное растительное топливо: от деревьев и кустарников до трав. Однако более половины углей принадлежали ясеню (Fraxinus sp.). Заметную долю (около 8%) составила олива (Olea sp.). Ученые подчеркивают, что такой выбор не случаен: ясень и олива растут в долине реки Иордан и сегодня, а их древесина хорошо горит.

Где брали дрова

По мнению авторов статьи, древние обитатели стоянок не рубили живые деревья, а собирали валежник и, что особенно важно, плавник — стволы и ветки, которые плавали в озере или были выброшены на берег. Сбор выброшенной древесины — распространенная практика в прибрежных районах, где мало леса.

Ученые считают, что люди неоднократно селились на берегу палеоозера Хула не только из-за пресной воды и обилия пищи (рыбы, желудей, диких злаков, водяных орехов), но и из-за постоянного доступа к топливу — плавнику.

Контекст: самые древние следы огня

Стоит отметить, что в Леванте известны и более древние потенциальные свидетельства использования огня. На памятнике Еврон (тоже в Израиле) найдены каменные орудия и фрагменты бивня со следами нагрева. Это позволяет предположить, что уже 1–0,8 миллиона лет назад местные обитатели умели обращаться с огнем.

Однако на Гешер-Бенот-Яаков есть уникальная особенность: четко выраженных очагов там не обнаружено, их называют «очагами-призраками». Тем не менее, наличие углей и обожженных костей рыбы убедительно доказывает, что огонь здесь регулярно использовали для приготовления пищи.

Таким образом, новое исследование не только уточняет рацион древних людей, но и раскрывает их изобретательность в использовании природных ресурсов: они не просто жгли костры, а специально собирали дрова, выброшенные озером.