Древний «автомат» на службе Рима: на стенах Помпей нашли следы скорострельного оружия

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до катастрофического извержения Везувия Помпеи подвергались ожесточенному обстрелу во время осады армией римского полководца Луция Корнелия Суллы. Защитные укрепления города, сложенные из мягкого вулканического туфа, сохранили многочисленные повреждения, особенно на северной стене между Везувианскими и Эрколанскими воротами.

Новые данные об оружии

Ранее ученые полагали, что вмятины на стенах оставлены каменными ядрами, выпущенными из катапульт. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Heritage, выявило иную картину. Специалисты обнаружили более мелкие, глубокие и веерообразные углубления, которые связали с полиболом — скорострельной многозарядной метательной машиной, созданной древнегреческим инженером Дионисием Александрийским еще в III веке до нашей эры.

Как работал древний «автомат»

В отличие от хорошо известного римского скорпиона, полибол оснащался магазином на несколько десятков дротиков и цепным механизмом, который автоматически подавал следующий снаряд после каждого выстрела. Солдату достаточно было вращать рычаг — машина вела непрерывный обстрел, пока не исчерпывался боезапас. По сути, это был древний прообраз скорострельного оружия, способный создавать плотный заградительный огонь.

Как подтвердили гипотезу

Для проверки своей гипотезы исследователи создали точные 3D-модели повреждений с помощью лазерного сканирования и фотограмметрии. Сравнив полученные цифровые реконструкции с сохранившимися греческими чертежами полибола и музейными образцами дротиков того времени, ученые убедились: повреждения оставлены именно этим скорострельным стрелометом. Полибол использовался для поражения защитников стен Помпей, а уникальная сохранность следов объясняется тем, что они были законсервированы вулканическим пеплом после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Справка: Осада Помпей войсками Суллы произошла в 89 году до н. э. во время Союзнической войны, когда италийские города восстали против Рима. Полибол, чье существование долгое время считалось лишь теоретической разработкой древних инженеров, теперь получил археологическое подтверждение своей боевой эффективности. Исследование также показывает, что римляне активно использовали передовые греческие военные технологии при подавлении восстаний.