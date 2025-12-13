Древний Мохенджо-Даро оказался под ударом муссонов: смогут ли его защитить?

Древний город Мохенджо-Даро, объект Всемирного наследия в Пакистане, может столкнуться с катастрофическими последствиями в предстоящий сезон муссонов 2026 года.

Об этой тревожной перспективе заявил в интервью РИА Новости Афтаб Мухаммад Хан, генеральный секретарь пакистанской комиссии по делам ЮНЕСКО.

«Безусловно, такая вероятность есть. Муссоны очень разрушительны, а нужной подготовки у нас не провели. (При наводнениях - ред.) во время муссонов в Пакистане в целом гибнут люди, разрушаются здания. Мы, конечно, очень обеспокоены», — подчеркнул Хан, выступая на конференции в РУДН.

По словам эксперта, археологический комплекс до сих пор не оправился от масштабного наводнения 2022 года, также вызванного аномальными муссонными дождями. Реставрационные работы ведутся непрерывно, однако их темпы могут не успеть за новыми климатическими вызовами. Координацию усилий по сохранению памятника осуществляют власти провинции Синд, министерство культуры Пакистана при экспертном сопровождении национального офиса ЮНЕСКО.

Мохенджо-Даро, чей возраст оценивается в 4500 лет, является одним из главных центров Индской цивилизации. Руины города, расположенные в долине реки Инд, получили охранный статус ЮНЕСКО в 1980 году, однако сейчас их сохранность напрямую зависит от способности противостоять участившимся экстремальным погодным явлениям.

