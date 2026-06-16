Дубай создает регулятор долголетия: что изменится для индустрии здоровья и почему это важно для мира

В Дубае создан специализированный регуляторный орган для развития индустрии здорового долголетия и передовой медицины. Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон об учреждении Dubai Longevity Authority ( DLA ) — структуры, призванной превратить эмират в мировой хаб по продлению здоровой жизни.

Возглавит новую организацию наследный принц Хамдан бин Мохаммед бен Рашид Аль Мактум. Председателем назначен генеральный директор Департамента экономики и туризма Дубая Хелал Саид Аль Марри.

Основная задача DLA — разработка научно обоснованной нормативной базы для терапий и инноваций в области долголетия, включая лицензирование исследований, клинических испытаний, производства и клинической практики. Орган будет взаимодействовать с Dubai Health Authority, Dubai Health, Dubai Municipality и Dubai Future Foundation.

Решение поддерживает стратегии Dubai Economic Agenda D33 и Dubai Social Agenda 33, направленные на повышение качества жизни и укрепление позиций эмирата в глобальных рейтингах. В России в мае 2026 года также утвердили новую медицинскую специальность — «Врач здорового долголетия»; переподготовку прошли 264 специалиста из 50 регионов.