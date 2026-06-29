Два гроба, гипс и обезглавленная курица: в Англии раскопали римлянку, похороненную по рецепту бессмертия

На территории бывшей больницы графства Эссекс в Колчестере археологи вскрыли погребение, которое специалисты уже окрестили исключительным для римской Британии. Колчестерский археологический фонд обнаружил свинцовый гроб возрастом около 1700 лет. Внутри покоилась молодая женщина, принадлежавшая, судя по богатству обряда, к местной элите.

Исследователи полагают, что умершей было от двадцати до тридцати лет, а выросла она непосредственно в районе нынешнего Колчестера. Уникальность конструкции заключается в том, что тело лежало в двух саркофагах одновременно. Внутренний был сделан из свинца, а снаружи его заключал деревянный короб. Древесина истлела, однако о ее существовании красноречиво свидетельствуют железные гвозди и характерный отпечаток в почве вокруг металлической сердцевины.

Поверхность свинцового гроба оказалась украшена сложным геометрическим орнаментом из двойных линий и бусин, складывающихся в ромбовидные композиции. Там же проступали изображения морских гребешков и круглые декоративные элементы. В римской символике раковины связывались с путешествием души в загробный мир, тогда как круговые мотивы могли олицетворять небесные светила. Сам погребальный обряд, судя по найденным следам, был многоступенчатым и изощренным: тело подвергли специальной обработке веществами, призванными сохранить останки, придать им благовоние и выполнить ритуальные функции. Внутри гроба зафиксировали гипс и ладан, а в одном из стеклянных сосудов сохранились экзотические смолы — дорогие материалы, часть которых доставлялась по торговым путям из дальних провинций.

Погребальный инвентарь дополнял картину высокого статуса. За черепом лежали пять гагатовых шпилек, указывающих на то, что женщину похоронили с определенной прической. Рядом находились редкие стеклянные флаконы, керамический сосуд и обезглавленная курица — подношение, типичное для ритуальных трапез. Свинцовые гробы вообще относятся к наиболее редким типам захоронений римской Британии: на всю страну известно лишь около четырехсот подобных находок. Как отмечает Planet Today, исследователи допускают, что значительную часть таких артефактов попросту переплавили или продали как металлолом в XIX — начале XX века, из-за чего каждая новая находка представляет особую научную ценность.