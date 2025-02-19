Двое физиков математически подтвердили версию Библии о создании Вселенной
Физики Бассани и Магейхо подтвердили библейскую версию сотворения мира
Фото: [unsplash.com]
Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо опубликовали статью под заголовком «Как создать Вселенную», в которой они проанализировали библейский рассказ о создании мира. Исследование доступно в библиотеке Корнеллского университета.
В своем труде ученые утверждают, что «мир возник так, как заявлено в Библии». Они отметили, что благодаря математическим моделям смогли подтвердить эту версию о происхождении Вселенной.
При проведении своих расчетов они использовали методику, разработанную математиком Андреем Марковым. На основе своих выводов исследователи подчеркивают, что Вселенная возникла из хаоса, как это описано в священных текстах.
Из этой изначальной неопределенности «возникает упорядоченный мир с устойчивой материей, постоянной скоростью света и привычной гравитацией».
Кроме того, эксперты выявили несоответствия в Ветхом Завете, где Бог изображен как антропоморфное существо, в то время как в контексте Вселенной Он является вибрацией и энергией, управляющей всеми процессами.
Ранее сообщалось, что вращение ядра Земли замедлилось и может остановиться уже через 15 лет.