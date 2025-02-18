Ученые допустили, что вращение ядра Земли может прекратиться

Вращение ядра планеты Земля, которое очень важно для формирования магнитного поля, может прекратиться всего через 15 лет. Такое мнение высказало научное издание Nature.

Ядро Земли имеет радиус в 1200-1300 км. Оно находится внутри мантии, которая начинается на глубине в 30 км и заканчивается на уровне в 2,9 тыс. км от поверхности планеты. Само ядро раскалено, оно ранее вращалось с востока на запад, пока этот процесс не прекратился в 2009-2010 годах. Затем ядро стало вращаться в противоположную сторону. По оценкам экспертов, теперь вращение ядра снова замедляется, и может даже полностью прекратиться.

Ученые предсказывают, что после очередной остановки ядра в районе 2040 года оно снова станет вращаться в другую сторону. Образование геомагнитного поля Земли во многом зависит от такого вращения и его направления. Такой процесс больше известен ученым под названием геодинамо.

Ранее британский астроном Уайтхаус предложил нанести удар ядерным оружием по астероиду YR4 и тем самым изменить траекторию его движения. Это небесное тело ранее двигалось с шансом на 1% столкновения с землей. По прогнозам НАСА, в очередное сближение, которое состоится в 2034 году, этот шанс составляет уже 2,3%, что заставляет жителей Земли принять экстренные меры.