В научном сообществе набирает обороты дискуссия, способная переписать школьные учебники. Египтолог из Барселоны Антонио Амбросио обнародовал гипотезу, согласно которой три главные пирамиды на плато Гиза были возведены вовсе не фараонами Четвертой династии. По его мнению, эти колоссальные сооружения создала неизвестная суперцивилизация, достигшая расцвета более 12 тысяч лет назад, а древние египтяне лишь обнаружили их и безуспешно пытались скопировать.

Исследователь выстроил цепочку аргументов. Главный из них — технический разрыв. Пирамиды, которые официально приписывают фараонам, заметно уступают трем великим гигантам Гизы и в размерах, и в инженерном совершенстве. По мнению Амбросио, цивилизация, жившая 4,6 тысячи лет назад, просто не располагала возможностями для такого строительства. Кроме того, внутри знаменитых гробниц не обнаружено ни останков, ни ритуальных предметов, которые обязаны были сопровождать правителей в загробный мир.

Второй столп гипотезы — Большой Сфинкс. На его теле и окружающих скальных породах зафиксированы отчетливые следы мощной водной эрозии. Климатические данные указывают, что столь сильные дожди шли в этом регионе лишь в промежутке между 5000 и 3000 годами до нашей эры, то есть задолго до появления Четвертой династии. Это, считает ученый, доказывает, что статуя была создана в гораздо более древнюю, влажную геологическую эпоху.

Третий аргумент — молчание письменных источников. От эпохи фараонов не сохранилось ни одного текста, который бы прямо подтверждал, что именно они возвели эти сооружения. Наконец, Амбросио указывает на архитектурное сходство пирамид Гизы с мегалитическими строениями, разбросанными по всей планете, что может свидетельствовать о существовании в глубокой древности единого центра знаний. По его словам, пирамиды, возможно, являются наследием передовой культуры, овладевшей утраченными технологиями, и эти таинственные гиганты способны полностью перевернуть официальную историю человечества.