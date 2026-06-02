Египтолог назвал возвращение мумии Рамзеса I «большой жестом доброй воли» и призвал вернуть Розеттский камень

Легендарная история о 3000-летней мумии, которая 140 лет скиталась по чужим странам, попала в заголовки мировых СМИ 22 года назад. Западные ученые до сих пор называют возвращение останков основателя XIX династии из музея Атланты в Египет образцом культурной реституции.

«Мы не на 100% уверены, что это именно Рамзес I, но мы на 100% уверены, что это мумия царя», — заявил BBC известный египтолог Захи Хавасс, лично сопровождавший бесценный груз из США в Каир в 2003 году.

Курьером выступил сам глава Верховного совета древностей Египта, что подчеркивало высочайший статус события.

Скитания фараона

Эта детективная история началась еще в 1860 году, когда мумию выкрали из фамильного тайника в Дейр-эль-Бахри грабители из семьи Абд эль-Расул. В XX веке останки попали в балаганный музей курьезов Ниагара-Фоллс (Канада), где долгие годы лежали в одном зале с двухголовым теленком и пятиногой свиньей.

В 1999 году коллекцию выкупил Музей Майкла Карлоса при Университете Эмори в Атланте. Именно тогда ученые обратили внимание на главный признак — скрещенные на груди руки. Такое положение использовалось исключительно для мумификации фараонов, что и стало первой зацепкой.

Научные доказательства

Идентификация личности строилась на комплексе исследований. Рентгенолог Хайди Хофман из больницы Университета Эмори сделала компьютерную томографию мумии, а специалист по ортодонтии Джеймс Харрис сравнил строение черепа с сохранившимися изображениями сына и внука усопшего — Сети I и Рамзеса II.

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что возраст останков соответствует периоду правления Рамзеса I (1292–1290 гг. до н. э.). Как объяснил куратор музея Питер Лаковара в интервью National Geographic, все линии исследований сошлись в одной точке: ученые настаивали на возвращении мумии, потому что это было единственно правильным решением.

Торжественное возвращение

В октябре 2003 года тело основателя династии великих завоевателей наконец вернулось на родину. Самолет приземлился в Каире, где мумию встречали песнями и военным оркестром. Саркофаг пронесли через весь терминал.

Захи Хавасс назвал передачу мумии подарком от жителей Атланты народу Египта и воспользовался моментом, чтобы призвать другие мировые музеи последовать этому примеру, отдельно упомянув необходимость возвращения Розеттского камня из Британского музея и бюста Нефертити из берлинского музея.

Сейчас мумия Рамзеса I выставлена в Луксорском музее в специально оборудованном зале, недалеко от Долины царей, где он был первоначально похоронен.