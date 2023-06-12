Экомузыка: в Сингапуре создали наушники с функцией очистки воздуха за тысячу долларов

Сингапурский производитель бытовых товаров выпустил наушники с функцией отчистки воздуха. Такой гаджет, единственный в своем роде, точно никого не оставит равнодушным.

Перед компанией стояла задача объединить два разных устройства. Наушники, желательно качественные, и не менее качественную систему очистки воздуха. Решили задачу практично: фильтруется воздух прямо у вас на ушах — в чашечках наушников. Там размещены угольные фильтры. Производитель заявляет, что их хватит на год, а после — надо менять. Фильтр улавливает 99% частиц, в том числе аллергены.

Также компания выпустила специальное приложение. Помимо настройки звука, там можно посмотреть, насколько воздух вокруг загрязнен. Отображается все в виде графика и отчета. Данные также включают в себя уровень шума, температуру и влажность воздуха. Ну и, конечно, приложение напомнит вам обновить фильтры, когда они исчерпают свой ресурс.

Из недостатков эксперты отмечают большой вес наушников. Вместе с маской это 670 грамм. К примеру, обычные пары наушников весят от 150 до 300 грамм.

От шума системы очистки не спасает даже качественное шумоподавление. Те, кто уже попробовал новинку, говорят, что перебить шум может только включенная на полную громкость музыка.

Также пользователи отмечают плохое качество звука. Он глухой, баса практически нет. Средняя оценка качества звука: 2,5 балла из 5 возможных. Кроме того, кусается и цена девайса — одна тысяча долларов.

Но сама идея заслуживает внимания. Только по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6,7 миллиона человек ежегодно преждевременно умирают из-за всевозможных загрязнений воздуха, а высокий уровень шума является одним из факторов развития сосудисто-сердечных заболеваний, депрессии и других болезней.

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