Город-чайник: в Европе начали нагревать морскую воду и отапливать ей дома

Несколько последних десятилетий человечество пытается более ответственно относиться к экологии. Многие знают про ветряные электростанции, солнечные панели и электромобили. Но что насчет того, чтоб отапливать город с помощью морской воды?

Эсбьерг — довольно большой по меркам Дании город. В нем проживает 115 тысяч человек, что ставит его в список десяти крупнейших населенных пунктов страны. Также Эсбьерг — важный транспортный узел, так как на его территории находится крупный порт. Помимо рыбного промысла, в городе множество производств: от машино- и судостроения до нефтяной промышленности.

До недавнего времени Эсбьерг отапливался угольной энергостанцией. Как мы понимаем, ежедневное сжигание большого количества топлива не приносит пользу экологии и ухудшает уровень жизни горожан. Поэтому городские власти решили воспользоваться своим географическим преимуществом — выходом к морю. При помощи насоса немецкого производства Эсбьерг извлекает тепло из морской воды.

Работает это так: насос, отбирая 2 градуса у морской воды, способен нагревать воду до 90 градусов, а при необходимости — и до 150. Питается же устройство от ветропарка, смонтированного по соседству.

С помощью такой технологии власти собираются отапливать 25 тысяч домохозяйств и избежать выброса в атмосферу 100 тысяч тонн углекислого газа, которые генерирует угольная ТЭЦ.

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