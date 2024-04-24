Экономист Зубаревич назвала причины невозможности полной замены человека нейросетью

По словам экономиста Натальи Зубаревич, искусственный интеллект в будущем станет лишь активнее развиваться, однако полностью заменить человека ему не удастся. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она пояснила, что будут найдены иные сферы применения для человеческих рук, в первую очередь в секторе услуг.

По мнению эксперта, нейросеть станет проявляться в производственном секторе, где многое автоматизируется.

Напомним, что 2022 год стал прорывным в области развития искусственного интеллекта. Нейросеть стала рисовать впечатляющие картины, писать программный код и стихи и даже попыталась доказать научную теорему.