Россия стоит на пороге масштабного космического проекта — уже через два года на орбиту могут быть выведены тысяча спутников. Однако, как отмечает глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, ключевым условием успеха станет создание надежной системы связи между аппаратами. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, реализация этого амбициозного плана потребует колоссальных усилий от российских специалистов. Если удастся в такие сжатые сроки развернуть стабильно работающую спутниковую сеть, всем участникам проекта можно будет присваивать звание Героя России.

Он подчеркнул, что успешное выполнение программы позволит России занять лидирующие позиции в области космических технологий и цифровой экономики. Это откроет новые возможности для телекоммуникаций, навигации и мониторинга земной поверхности.

По мнению эксперта, сейчас перед отечественными инженерами стоит сложнейшая задача — в рекордные сроки разработать и внедрить уникальную систему спутниковой «коммуникации». От решения этой проблемы зависит будущее российской космической программы и ее конкурентоспособность на международной арене.

