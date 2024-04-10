Эксперт Гиацинтов перечислил возможности применения искусственного интеллекта в здравоохранении

По словам эксперта Олега Гиацинтова, в настоящее время наблюдается активная интеграция нейросети во все сферы жизни: здравоохранение, финансы, образование, производство и прочие. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это связано с тем, что искусственный интеллект может улучшить эффективность работы, сократить влияние человеческого фактора и улучшить качество принимаемых решений.

По мнению эксперта, в здравоохранении системы искусственного интеллекта могут применяться для диагностики и лечения разных заболеваний, анализа медицинских изображений, обучения медперсонала. Это способствует улучшению результатов лечения пациентов, уменьшить расходы на здравоохранение и сделать процессы более эффективными.

Он отметил, что при этом для грамотного функционирования системы искусственного интеллекта нужны качественные и актуальные данные. Это даст возможность алгоритмам правильно анализировать информацию, принимать верные решения и избегать ошибок. В связи с этим важно иметь доступ к большому объему данных и обеспечить их качественную обработку.