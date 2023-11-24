Эксперт Плуготаренко перечислил наиболее эффективные сферы для применения искусственного интеллекта

По словам гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, искусственны интеллект внедряется в различных отраслях отечественной экономики. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в нашей стране на 15% можно увеличить отдачу в сфере сельского хозяйства, где пока он внедряется не очень активно.

По мнению эксперта, это также может быть умный город, поиск пропавших пожилых людей и другие.

Он пояснил, что при этом применение искусственного интеллекта в здравоохранении строго регламентировано законодательством.