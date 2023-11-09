Эксперт рассказал, как ускорить развитие медицинских ИИ-ассистентов в России

Развитию систем ИИ-ассистентов для врачей нужна стандартизация электронных медицинских карт, структурирование их ведения позволит ускорить машинное обучение и стать ближе к его повсеместному использованию в области медицины. Соответствующее заявление сделал директор по развитию компании Webiomed Алекснадр Гусев в беседе с изданием РИА Новости .

Гусев отметил, что в нынешнем кодировании клинической информации нет единых стандартов, что мешает процессу разработки подобных ассистентов. Эксперт утверждает, что в этом вопросе нужны единые стандарты и структура, с которой можно будет обучать ИИ.

Он также подчеркнул, что в данный момент, доля неструктурированных записей в картах составляет около 80%. Опечатки и пропуски также мешают формированию базы данных для ИИ, отметил Гусев.

Несмотря на это, Гусев указал на важность баланса между приватностью пациента и развитием технологий. Он считает, что нужно регламентировать условия доступа к личным данным пациента. Эксперт считает, что обезличенные медицинские данные могли бы помочь и разработчикам, и исследователям.