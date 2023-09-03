Эксперт заявил об опасности малейших концентраций трития

Специалисты пока не могут сказать точно, какое влияние на организм оказывают малые дозы трития в долгосрочной перспективе, но уже сейчас известно, что риск заболевания раком возрастает более чем в 5 раз. Соответствующее заявление сделал преподаватель кафедры океанологии МГУ Сергей Мухаметов, его слова передает издание РИА Новости .

Мухаметов рассказал о том, что к такому выводы пришли ученые из США Дэвид Кохер и Оуэн Хоффман. Согласно полученным ими данным, при попадании трития в питьевую воду, риск заболевания раком кожи возрастает более чем в 5 раз.

Он также подчеркнул, что допустимые концентрации трития в воде значительно отличаются от страны к стране. К примеру, в Австралии установлен лимит в 76 тыс беккерелей на литр, в Финляндии – 30 тыс, в Швейцарии – 10, в РФ и Канаде – 7.

Эксперт объяснил, что такой большой разброс обоснован тем, что специалисты не знают, насколько опасен тритий, и в каких количествах. Известно о его опасности в больших дозах, но никто наверняка не знает, что будет с человеком, употребляющим всю жизнь, но в небольших дозах.

Недавно компания-оператор японской аварийной АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса очищенной воды обнаружила тритий в море. Концентрация составила 10 беккерелей на литр.