«Экстраординарное событие»: в Англии нашли двойное захоронение детей-воинов, и генетики раскрыли их семейную драму

В английском графстве Глостершир генетикам удалось разгадать археологическую загадку, десятилетиями не дававшую покоя ученым. Анализ ДНК, проведенный специалистами Института Фрэнсиса Крика, подтвердил, что двое подростков — мальчик и девочка, — обнаруженные в двойном захоронении VI века, были родными братом и сестрой, которые умерли почти одновременно от стремительно развившейся инфекции.

Погребение, найденное в Черингтоне командой Time Team, изначально поразило исследователей своей необычной композицией. Мальчик был похоронен с мечом в руке, а девушка лежала рядом, слегка приподнявшись, словно наблюдая за его сном. Как отметила остеоархеолог Жаклин Маккинли, в большинстве случаев при одновременном погребении тела просто кладут рядом, но здесь девушку специально расположили так, будто она присматривает за младшим братом. По мнению специалиста, такая сцена, созданная для скорбящих родственников, отражает реальные семейные отношения: старшая сестра, ухаживавшая за заболевшим братом, могла заразиться от него и погибнуть следом.

Археолог Хелен Гик, специалист по англосаксонскому периоду, подчеркнула, что результаты генетического анализа коренным образом меняют подход к интерпретации двойных захоронений. Она пояснила, что раньше все истории строились на догадках и предположениях, а теперь, по крайней мере в некоторых случаях, археологи могут знать наверняка. Это открытие, по ее словам, открывает перед исследователями совершенно новые горизонты и заставляет задуматься о масштабе трагедии, которую пережила семья, потерявшая одновременно двух детей.

Само место захоронения впервые привлекло внимание в 2016 году, когда местный любитель нашел англосаксонский меч. Последующие раскопки выявили «Княжеское захоронение» мальчика-воина, а в июле 2024 года археологи обнаружили, что кладбище простирается дальше. Именно там, во время третьей кампании раскопок, и была найдена могила брата и сестры, причем наличие двух детских воинских захоронений в столь непосредственной близости специалисты называют поистине экстраординарным событием.